Meteorologii, avertisment de ultimă oră. Vine gerul în România. Ce zone sunt vizate Primavara intarzie sa apara, iar vremea de iarna continua sa ne dea batai de cap. Un val de aer rece urmeaza sa loveasca Romania. In majoritatea regiunilor se preconizeaza ploi, iar la munte sunt așteptate ninsori și lapovița. Primavara se lasa așteptata Luni, 22 martie, vom avea parte tot de temperaturi mici, conform Administrație Naționale […] The post Meteorologii, avertisment de ultima ora. Vine gerul in Romania. Ce zone sunt vizate appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

