Vremea se va incalzi, iar apoi temperaturile vor scadea, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va incalzi in cea mai mare parte a țarii in urmatoarele doua saptamani.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru acest sfarșit de saptamana, astfel ca nu mai este avertizare cod portocaliu in Vrancea, Buzau și Prahova, insa se menține codul galben in mai multe județe din sudul Moldovei, Dobrigea și estul Munteniei, potrivit news.ro.

Zone din 25 de judete si Municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie

Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. Bucuresțiul este sub avertizare Cod galben de ploi.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de duminica, 1 ianuarie 2023.

Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice in toata luna ianuarie, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Naționala de Meteorologie.