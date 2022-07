Stiri pe aceeasi tema

- ■ in citeva zile, specialistii de la ISU au „cules“ proiectile, bombe de aruncator si 189 de cartuse ■ munitia va fi distrusa in mod controlat ■ In primele zile ale lui Cuptor, in perioada 2-8 iulie 2022, echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamt a intervenit in cinci rinduri pentru asanarea unor munitii…

- ■ atentionarea este valabila pina in perioada 30 iunie - 1 iulie, in jumatatea de est a judetului ■ dupa ora 14:00 ne putem astepta la furtuni violente ■ este cod galben de instabilitate accentuata ■ Canicula a facut probleme inca de la finalului lunii iunie si conditiile meteo nu vor suferi schimbari…

- ■ salariatii care lucreaza in aer liber in perioadele caniculare trebuie protejati de angajatori ■ legea prevede o serie de conditii ce trebuie indeplinite ■ amenzile pot ajunge la 2.500 lei ■ Avind in vedere faptul ca meteorologii au anuntat citeva zile cu temperaturi extreme, angajatori ai caror lucratori…

- ■ valori in jurul a 30 de grade vor fi in fiecare zi, pina la sfirsitul saptaminii ■ caldura exesiva aduce si furtuni violente ■ valorile termice nocturne ajung la 21 de grade ■ Nici nu a debutat luna lui Cuptor si meteorologii anunta valori termice de peste 30 de grade. Pe final de Ciresar […] Articolul…

- ■ se anunta valori termice de pina la 32 de grade ■ caldura mare aduce si instabilitate, fiind prognozate furtuni cu tunete si descarcari electrice ■ Luna iunie a fost placuta din punct de vedere termic si cu mici exceptii a fost timp bun. Pe final de Ciresar este anuntat un virf termic de 32 […] Articolul…

- ■ in Moldova se preconizeaza valori termice ce vor depasi 30 de grade ■ valul de caldura aduce manifestari de instabilitate ■ Desi abia a inceput vara calendaristica, specialistii anunta valori termice in crestere spectaculoasa, insa nu vor lipsi ploile sau furtunile zgomotoase. Cel putin asa rezulta…

- ■ atentionarea a intrat in vigoare astazi, la ora 12:00 si expira miine dimineata la ora 08:00 ■ este vizata jumatatea de vest a judetului ■ Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete, inclusiv jumatatea de vest a judetului Neamt. Atentionarea a intrat in vigoare…

- ■ cresc spectaculos si minimele nocturne ■ sint asteptate si ceva precipitatii cu furtuni repezi de vara, tunete, fulgere si descarcari electrice ■ spre finele saptaminii se mai racoreste ■ Meteorologii vin cu vestui bune, iar pentru inceputul celei de-a doua decade a lunii mai anunta valori termice…