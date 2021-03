Meteo: Săptămâna începe cu temperaturi scăzute Meteorologii au emis o informare de vreme rea cu temperaturi scazute, precipitatii moderate si intensificari locale ale vantului. Informarea ANM este valabila pana marti, la ora 10:00. Vremea rece se va menține pana la finalul saptamanii. ANM informeaza ca aria precipitatiilor moderate cantitativ (15-20 l/mp) va cuprinde treptat sudul si sud-estul tarii, unde vor fi ploi, lapovita, dar si perioade cu ninsoare. In Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent depus anterior, relateaza Mediafax. Citește și: Meteo: Vremea se racește in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prognoza meteo ANM a anunțat ca vremea se va menține deosebit de rece in cea mai mare parte a țarii, pana vineri, 26 martie. De asemenea, se vor semnala ploi, ninsori și intensificari ale vantului. ANM a emis o informare meteo valabila pana maine, 23 martie, ora 10:00. Prognoza meteo ANM arata ca…

- Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, cu precipitații moderate și intensificari locale ale vantului. Pana vineri, 26 martie, vremea se va menține deosebit de rece, cu temperaturi preponderent negative pe timpul nopților și dimineților. Pe parcursul zilelor de marți și miercuri,…

- Vor fi ploi si lapovita, dar si perioade cu ninsoare. Izolat, vor fi conditii de polei.In celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros si pe arii restranse se vor semnala precipitatii slabe, predominant ninsori in special in Transilvania si in restul zonei montane.Vantul va prezenta intensificari locale…

- Meteorologii au emis o informare meteorologica de precipitații moderate cantitativ, local intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabila de duminica, 21 martie, ora 23:00 pana marți, 23 martie, ora 10:00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ…

- Meteorologii anunța o vreme deosebit de rece pentru Bucuresti, pe tot parcursul saptamanii viitoare, dar si ploi, lapovita si ninsoare, incepand din seara zilei de duminica pana marti dimineata. In intervalul 21 martie, ora 23:00 – 23 martie, ora 10:00, vremea va fi inchisa, fiind semnalate precipitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare, prin care se prognozeaza cel putin inca 3 zile cu vreme rece si ninsori. Informarea este valabila in intervalul 21 martie, ora 23:00-23 martie, ora 10:00. “In intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ (15-20 l/mp)…

- Administrația Naționala pentru Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare de vreme rece, precipitații și vant, valabila in intervalul 21 martie, ora 23:00 – 23 martie, ora 10:00.In intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ (15...20 l/mp) va cuprinde treptat sudul și sud-estul…

- Meteorologii anunța schimbari bruște de temperatura. Vineri intra in vigoare un cod galben de vremea rea. Avertismentul meteo intra in vigoare vineri, de la ora 14.00 și este valabil pana sambata, la ora 16.00. Vremea se va raci accentuat. Vom aveam parte de precipitații mixte, intensificari ale vantului…