Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in raioanele de Nord și Centru va cadea lapovita, iar in Sud, cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca sunt prognozate 0 grade, iar la Balti un grad. La Orhei, se asteapta 2 grade, iar la Tiraspol cu unul mai mult.

- Joi, in nordul tarii cerul va fi variabil, iar in raioanele de centru si sud va ploua. La Briceni si Soroca se va inregistra 1 grad, la Balti 2 grade, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 4 grade, la Leova 5, iar la Comrat și Cahul se vor inregistra 6 grade Celsius.

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar in raioanele de centru si sud va ploua. La Briceni si Soroca se asteapta minus un grad, la Balti zero grade, iar la Orhei cu unul mai mult.

- Marți, in nordul țarii vor cadea precipitații sub forma de lapovița, iar in raioanele de centru și sud va ploua. La Briceni se așteapta un grad, la Soroca 2 grade, iar la Balți vor fi 5 grade Celsius. La Orhei sunt prognozate 6 grade, iar la Tiraspol cu 2 mai mult.

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul țarii vor cadea precipitații sub forma de lapovița, iar in raioanele de centru și sud va ploua. La Briceni se așteapta un grad, la Soroca 2 grade, iar la Balți 5. La Orhei sunt prognozate 6 grade, iar la Tiraspol 8.

- Marti, meteorologii prognozeaza ploi in mai multe raioane din nordul si centrul tarii, in timp ce in sud cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra 5 grade Celsius. La Orhei vor fi 6 grade Celsius, iar la Tiraspol vor fi 7.

- Pentru astazi meteorologii anunța cer variabil pe intreg teritoriul tarii. La Briceni si Soroca se asteapta 18 grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt prognozate 20 de grade, iar la Tiraspol si Leova 22. La Comrat si Cahul maximele nu vor depasi 23 de grade.

- In urmatoarele 24 de ore, se anunța ploi in raioanele de nord și centru ale țarii, In timp ce la sud va fi cer va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 15 grade, iar la Balți și Orhei cu unul mai mult.