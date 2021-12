Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore la inundații care au afectat case, curți și drumuri din 33 de localitați din 11 județe, a anunțat luni dimineața Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). In ultimele 24 de ore, precipitațiile au produs efecte in 33 de localitați din 11 județe:…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica o avertizare de inundatii pentru rauri din trei bazine hidrografice. Codul portocaliu este valabil pana luni, la ora 12.00. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu se instituie pe raurile din bazinele hidrografice Teleajen – sector…

- Ploile din ultimele zile au inundat zeci de localitați din țara, iar peste 2000 de pompieri, cu peste 1300 mijloace tehnice au intervenit. In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate astazi, 12 decembrie, in intervalul orar 7.00-10.00, vremea rea a produs efecte in…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 21 de localitati din 10 judete. Cel mai grav afectat este județul Prahova, unde s-a produs o surpare de teren in Sinaia din cauza eroziunii malului paraului Vanturiș, fiind in pericol 3 case. In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice…

- Astfel, in intervalul 7 decembrie, ora 6:00 - 8 decembrie, ora 18:00, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare. Se va depune strat de zapada pe alocuri consistent, indeosebi in zona montana si submontana.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita in zonele inalte din 21 de judete. Codul galben este valabil pana miercuri seara, la ora 20:00. Conform prognozei de specialitate, in intervalul mentionat, vantul va continua…

- Potrivit prognozei de specialitate, in intervalul 30 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, in Dobrogea, sud-vestul Olteniei, precum si in vestul si sud-vestul Olteniei vantul va avea intensificari, cu rafale cuprinse intre 55 si 75 km/h. Intensificari ale vantului vor fi si la altitudini de…

- Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului…