- Dupa ce pentru ziua de marți s-au anunțat temperaturi placute, vremea pare din nou gata sa schimbe foaia, in Capitala. Ca urmare, e bine sa aveți in vedere prognoza speciala transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 6 aprilie ora 21:00 – 8 aprilie ora 10:00. De marți seara…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ploi, instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului, valabila in orele urmatoare. In intervalul 01 aprilie, ora 21:00 – 02 aprilie, ora 21:00, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa, insoțite și de descarcari electrice, in noaptea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o prognoza speciala pentru Bucuresti, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig si vantul va sufla cu rafale de 35 – 40 de kilometri pe ora. Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Sunt așteptate, de asemenea, ploi, dar și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, marti, 16 martie, o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila pana joi. Se anunta ploi aproape continuu, pana in noaptea de miercuri spre joi cand temporar va mai ploua, dar in general slab cantitativ. Vremea va fi rece, cu temperaturi…

- Prognoza meteo pentru București arata ca vremea este deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi calda in urmatoarele doua zile. Cerul va fi temporar noros mai ales in prima parte a noptii de marti spre miercuri (9/10 februarie). Se vor semnala ploi slabe. Potrivit Agerpres, care…

- Meteorologii anunța pentru joi vreme deosebit de calda in Capitala, cu 14 grade și vant moderat. Conform unei prognoze speciale emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie, joi intre orele 6.0...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica, potrivit careia urmeaza patru zile cu nopți și dimineați geroase, cu temperaturi cuprinse intre minus 8 grade Celsius și minus 20 de grade Celsius. Prognoza este valabila in intervalul sambata, 16 ianuarie, ora 02:00…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…