Meteo, 21 mai. Vreme călduroasă în Capitală – la cât ajunge temperatura maximă Veștile despre vremea de sambata sunt cat se poate de bune, la nivel termic, pentru cei carora le surad zilele cu vreme calda, varatica. Se anunța o zi buna pentru plimbari in aer liber. Vremea deveni deosebit de calda in mare parte din țara – calduroasa, local, in regiunile vestice, sudice și estice, conform romaniatv.net. […] The post Meteo, 21 mai. Vreme calduroasa in Capitala - la cat ajunge temperatura maxima first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

