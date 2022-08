Metamorfoza Dariei Dughina, de la studenta anonimă la filozofie la susținătoarea „noului imperiu rus” Daria Dughina, fiica filozofului și ideologului eurasianist Alexander Dughin (foto), a murit la volanul unui Toyota Land Cruiser in seara zilei de 20 august. Vehiculul a explodat in timp ce era in mișcare – din cauza unei bombe plasate sub partea șoferului a mașinii. Dupa doar doua zile, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat serviciile de informații ucrainene ca au orchestrat crima, punand-o pe seama unei cetațeane ucrainene pe nume Natalya Vovk (argumentand ca ea a vizat-o in mod deliberat pe Dughina, nu pe tatal ei). Deși administrația Zelensky a negat orice implicare in incident,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Rusia a cerut o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situația de la centrala nucleara de la Zaporojie, care va avea loc astazi. Moscova acuza Kievul de bombardarea constanta a unui obiect periculos, in vreme ce Ucraina susține contrariul și nu exclude ca centrala ar putea fi minata,…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, citata de News.ro. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de…

- Am intrat in ziua cu numarul 134 de razboi. Forțele rusești continua atacurile, iar miercuri au distrus cu rachete Universitatea Pedagogica din orasul Harkov. Ucraina și Rusia se acuza reciproc ca pregatesc atacuri cu arme chimice, in timp ce Occidentul avertizeaza ca lupta pentru orașul Sloviansk din…

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Reghei Lavrov, a anunțat care este prioritatea absoluta a Rusiei in Ucraina, pe care a invadat-o la sfarșitul lunii februarie și a declanșat un razboi care la Moscova e numit „operațiune speciala”. Agenția rusa de știri Interfax a scris despre declarațiile lui Lavrov…