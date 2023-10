Stiri pe aceeasi tema

- Firma de consultanța McKinsey a acceptat sa plateasca 230 de milioane de dolari pentru a incheia mai multe procese și investigații derulate pe teritoriul american in scandalul legat de criza opioidelor. Compania americana e acuzata ca a jucat un rol extrem de important, colaborand indeaproape cu Purdue…

- In lupta continua pentru protejarea mediului și a sanatații publice, autoritațile au impus reguli stricte privind prevenirea și combaterea buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), o planta cu potențial alergenic ridicat. Știm ca foarte mulți oameni sunt afectați de acesta planta, așa ca cei care…

- Ministrul Energiei a prezentat rezultatele auditului pretinsei datorii a companiei Moldovagaz fața de Gazprom, adica peste 700 de milioane de dolari. Victor Parlicov afirma ca auditorii au stabilit o suma mult mai mica decat aceasta: 8,6 de milioane de dolari.

- Un avion privat din Egipt aterizeaza in Zambia cu peste 5 milioane de dolari in numerar, aur contrafacut și muniție, declanșand un vartej de zvonuri, arestari și investigații. Pana in prezent, nimeni nu a recunoscut ca a inchiriat avionul sau ca deține conținutul acestuia.

- Fostul presedinte Donald Trump a strans aproape 20 de milioane de dolari in ultimele trei saptamani, o perioada care coincide cu inculparea sa in dosare federale legate de afirmatiile sale false potrivit carora alegerile din 2020 i-au fost furate, a declarat sambata purtatorul de cuvant al campaniei…

- Aplicația de mobil a partidului AUR a expus public datele personale ale celor aproximativ 20.000 de utilizatori. Potrivit unor surse guvernamentale, Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) s-a autosesizat, iar partidul risca o amenda de pana la 20…

- Dupa scandalurile de pe litoralul romanesc, Raed Arafat, șeful DSU, propune sancțiuni dure pentru turiștii care ignora steagul roșu și intra in mare.„Poate o soluție este ca, in cazul in care salvamarul intra sa salveze cand steagul roșu este arborat, persoana respectiva sa plateasca o amenda usturatoare,…

