Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost accidentat, in cursul acestei dupa-amiezi, pe trecerea de pietoni din dreptul Arena Mall din Bacau. Potrivit unui martor, pietonul a fost „luat pe parbriz și aruncat la 10 m distanța”. Se pare ca victima a ajuns la spital cu ambele picioare rupte. Fotografia a fost facuta publica pe…

- Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare a bulevardului IG Duca din Constanta soferii au avut parte de o surpriza.Astfel, pe portiunea dintre sensul giratoriu de la intersectia cu bulevardul Mamaia pana la intersectia cu bulevardul Ferdinand au fost desenate recent mai multe treceri de pietoni. Mai…

- La cateva minute dupa ce o femeie in varsta de 35 de ani și fiica ei in varsta de 3 ani au fost lovite pe o trecere de pietoni din Sibiu, un alt accident a avut loc, marți dimineața, tot pe zebra: o femeie de 73 de ani a fost lovita de o mașina condusa de

- Inca un om a murit, azi dimineața, pe o trecere de pietoni din Arad. Este a nu știu cata tragedie care se intampla in orașul... The post Adrian Wiener, deputat USR Arad: „Cerem de urgența administrației locale sa intervina, pentru a securiza trecerile de pietoni din municipiu” appeared first on Special…

- Controlul de fond la agenții economici si entitațile care desfasoara activitați de depozitare, transport, distribuție sau comercializare carburanți, lubrifianți si derivate, inclusiv GPL, s-a incheiat cu o sedința de lucru condusa de prefectul județului Bacau, in care au fost diseminate rezultatele…

- Candidatul Partidului Acasa Construim Europa la șefia capitalei, Constantin Butucel, susține ca exista soluții pentru a micșora numarul de victime de pe zebre, lovite in plin de șoferi. „Trecerile de pietoni practic nu se vad, din cauza ca liniile albe sunt vopsite cu lac de unghii, ca sa fac o comparație,…

- 3 pietoni au fost loviți, marți, 11 octombrie, in jurul orei 19.10, in zona unei treceri de pietoni, de un autovehicul care circula DN 2, supranumit „Drumul morții”, pe raza localitații Pufești, transmite Ziarul de Vrancea. Un barbat de 43 de ani și o femeie de 55 de ani au murit pe loc, alt barbat,…

- Un adolescent de 14 ani, din comuna Racaciuni, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o autoutilitara, in timp ce traversa strada pe la trecerea de pietoni din localitate. Șoferul a fugit de la locul accidentului, insa polițiștii i-au dat de urma. Pe data de 17 septembrie, in jurul orei 19.00, polițiștii…