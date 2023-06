Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a terminat contractul cu Paris Saint-Germain și a refuzat oferta substanțiala primita de la Al-Hilal din Arabia Saudita, dar nu se va intoarce la FC Barcelona, ci a acceptat provocarea americanilor de la Inter Miami.

- Lionel Messi mai are de jucat un singur meci pentru Paris Saint Germain, dupa care va fi nevoit sa aleaga intre Al-Hilal, Inter Miami și revenirea la Barcelona. Presa din Spania scrie sunt șanse mari ca acesta sa joace din nou pe Camp Nou, dar sub forma de imprumut.

- Planul celor de la Barcelona ar fi ca Lionel Messi sa semneze cu Inter Miami, fiind imprumutat imediat clubului catalan in sezonul 2023-2024. S-ar intoarce apoi in Florida pentru a juca și a-și incheia cariera in campionatul nord-american. Intr-un interviu pentru TV3, Xavi a fost foarte clar: „Intoarcerea…

- Bernardo Silva e pregatit sa o paraseasca pe Manchester City, dupa șase ani pe Etihad, pentru a-i lua locul lui Lionel Messi la PSG. De luna trecuta, este limpede. Lionel Messi nu iși prelungește contractul cu Paris Saint-Germain. Dupa doua sezoane pe Parc des Princes, in care nu a caștigat Liga Campionilor…

- Tatal lui Lionel Messi, Jorge, a dezmintit marti zvonurile despre plecarea fotbalistului argentinian in Arabia Saudita, informeaza RMC Sport. Intr-un comunicat, Jorge Messi a dezmintit zvonurile despre un eventual acord cu Arabia Saudita. El a adaugat ca o decizie va fi luata dupa incheierea sezonului…

- Atacantul Robert Lewandowski a vorbit marti, in cadrul unei conferinte de presa organizata inainte de prezentarea celei de-a 18-a carti de Solidarity Stories of Sport, despre dorinta sa de a juca la FC Barcelona cu Lionel Messi in sezonul viitor. Atacantul polonez crede ca locul jucatorului de la PSG…

- Starul argentinian Lionel Messi, aflat in ultimile șase luni de contract cu gruparea franceza Paris Saint-Germain, este hotarat sa nu iși prelungeasca ințelegerea cu formația de pe Parc des Princes. Messi, care va implini 36 de ani in iunie, s-a alaturat lui PSG in vara lui 2021. Atitudinea suporterilor,…

- Conducerea clubului spaniol de fotbal FC Barcelona a demarat ofensiva pentru readucerea pe Camp Nou a starului argentinian Lionel Messi, al carui contract cu echipa franceza Paris Saint-Germain expira la finalul acestui sezon, scrie presa catalana, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului El Mundo…