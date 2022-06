Stiri pe aceeasi tema

- SPECIALISTUL… Inginerul agronom Eugen Cain, omul care a scris istorie in ultimii 35 de ani in agricultura vasluiana, a fost comemorat in comuna sa natala Ipatele, din județul Iași. Acesta a condus mult timp companiile Romcereal și Comcereal Vaslui, care dupa Revoluție au gestionat peste 48.000 de hectare…

- AVARIE… Mai multe blocuri și case din municipiul Vaslui, inclusiv primaria orașului, au ramas „pe uscat” in aceasta dimineața, dupa ce sistemul de alimentare cu apa a suferit o avarie majora, langa Piața Traian. Echipele de intervenție ale Aquavas, sucursala Vaslui, sunt la fața locului și incarca sa…

- TURNEU… Au inceput inscrierile pentru cea de-a doua editie a turneului de fotbal „Trofeul Select” – Barlad. Editia din acest an va fi structurata pe pe doua categorii: Open (fara limita de varsta) si 35A (doar jucatori peste 35 de ani). Meciurile se vor desfasura pe stadionul „Municipal”, fost FEPA,…

- FARA RUȘINE… Hrițcu Razvan Dumitru și Ștefanache Vladuț, ambii din comuna Ghermanești, care au batut acum doi ani un consatean, care a decedat in spital, sunt acum trimiși in judecata pentru o alta … belea! In septembrie 2018, cei doi au luat la plimbare cu mașina o fata de 15 ani, i-au dat puternic…

- UPDATE… Adolescentul a fost scos din apa, insa din pacate, era mort. Cadrele medicale nu au mai putut decat sa constate decesul. Baiatul este din comuna Costești, iar apropiații susțin ca avea anumite afecțiuni medicale. Martorii oculari povestesc faptul ca inainte de a intra in apa, acesta le-a spus…

- PRECAUȚIE… Vremea calda din ultimele zile a dus la inmulțirea capușelor. Este avertismentul medicilor pentru acest sezon. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Vaslui ne recomanda sa fim prudenți atunci cand ieșim la plimbare, in parc sau la iarba verde. O parte din capușe nu transmit boli și…

- IN AȘTEPTARE… Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca autoritațile au finalizat campania de informare cu privire la folosirea comprimatelor cu iodura de potasiu , el precizand ca este convins ca va fi gasita o soluție privind distribuirea acestora catre populație. Direcția de Sanatate…