- Primarul din Targu Jiu Marcel Romanescu a cerut demisia directoarei unei gradinițe din oraș, care i-ar fi pus pe parinți sa semneze declarații pe proprie raspundere in caz de cutremur. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Analiza Allianz Trade In 2022 creșterile facturilor la utilitați au fost limitate, datorita intervențiilor guvernamentale și a transmiterii indelungate a prețurilor en-gross la energie catre contractele cu amanuntul care, in cea mai mare parte, nu sunt complet indexate. Spre deosebire de un șoc petrolier,…

- La Bacau, lansare de carte sub egida ”Conferințele Bibliotecii”. Biblioteca Județeana „Costache Sturdza” gazduiește, astazi, 15 februarie 2023, in Sala Multimedia, Conferința „Cum il mai citim pe Marcel Proust?’, invitat scriitorul Cristian Fulaș. In matinal, in direct, Adrian Jicu, directorul Bibliotecii…

- Un barbat din Turcia a transmis un mesaj de „mulțumire și prețuire” pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru eforturile depuse de una dintre echipele romane de sprijin, care cauta supraviețuitori in Turcia in urma cutremurului, anunța sambata, 11 februarie, DSU.„De…

- Șefa statului a adresat un mesaj cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucratorului din administrația publica locala, subliniind ca toți oamenii din țara noastra merita sa traiasca mai bine in comunitațile lor. „Avind acces la fonduri europene, putem crea mai repede condiții de trai mai bune pentru…

- Intreaga omenire iși afirma de Ziua internaționala de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie – angajamentul ferm de a combate antisemitismul și rasismul. Este momentul de a ne aminti de crimele impotriva umanitații comise in trecut, dar și de a acționa permanent pentru a elibera societatea…

- Chiar daca lipsește un i, mesajul e mai multe decat inedit. ”Profesorii sunt adevarați prieteni, fara ei veți fi mințiți!!!”. Vlad HERMAN The post Imaginea zilei: Mesajul inedit despre profesori, scris pe malul raului Sasar, in Baia Mare appeared first on ZiarMM .

- Antologia „Ce știm despre parinții noștri”, se lanseaza astazi, de la 18.00, la Acaju. In direct, in studio, autorii Raluca Vasiliu Botez și Iulian Tanase: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/12/20-dec-lansare-carte.mp3 Mesajul autorilor: Marți, pe 20 decembrie, de la ora 18.00,…