Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman va petrece Craciunul altfel, anul acesta. In timp ce Marius Elisei merge la parinții lui, vedeta va merge impreuna cu fetița lor, Izabela, la centrul de recuperare unde se afla Mioara Roman. „Astazi am fost la ea. Uitați-va la mine pe Instagram și o sa vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama…

- Pacientul in varsta de 52 de ani, care a beneficiat de prima operație pe cord deschis in județul Maramureș, a fost externat de la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare. La inceputul lunii decembrie medicii de la SJUBM au operat pe cord deschis un pacient cu infarct miocardic. Barbatul de 52 de ani…

- Acuzații deosebit de grave. O fetița a decedat dupa ce a fost trimisa acasa cu febra 40, de la Spitalul Județean din Baia Mare. Printr-o postare pe o rețea de socializare, Roxana anunța trecerea la cele veșnice a unui ingeraș de doar 8 luni. Era fiica acesteia, fiica pe care a dus-o de urgența la […]…

- Peste 100.000 de oameni simpli, dar și sute de companii au salvat de-a lungul timpului viețile unor copii fara speranța. Fie ca au donat 1 euro printr-un SMS sau 185.000 de euro prin sponsorizari ori prin redirecționarea impozitului pe profit, donațiile au facut minuni! Eduard avea numai 3 ani cand…

- Societatea Urbis, operator regional de transport public de persoane anunta: ”In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de sambata”. Minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Programul Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” Baia Mare Minivacanța…

- Dupa ce ieri v-am anunțat ca Raul Avram va juca pentru Baia Mare, in seara aceasta anunțam un transfer nou la echipa antrenata de Mihai Iosif. De data aceasta, anunțam sosirea maramureșeanul Razvan Horj la echipa din Dealul Florilor. In varsta de 26 de ani, Horj a jucat ultima data pentru Petrolul Ploiești.…

- Jandarmii maramureșeni s-au alaturat campaniei de donare de sange ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!”, desfașurata la nivel național de catre Patriarhia Romana in parteneriat cu Jandarmeria Romana. In zilele de 10 și 11 noiembrie, jandarmii și-au indreptat pașii spre Centrul de Transfuzie Sanguina din…

- In perioada 1-6 noiembrie, Caravana “Fii pregatit” și Centrul mobil pentru raspuns la situații de urgența vor participa la activitați de pregatire și instruire, organizate in județul nostru. Programul va fi urmatorul: – in perioada 01.11 – 02.11 in parcarea hipermarketului de pe strada George Cosbuc…