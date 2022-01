Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA), care se afla la Melbourne, a inceput 2022 cu un antrenament de la care a postat imagini in social media și i-a transmis soțului ei un mesaj ironic. Jucatoarea de tenis din Constanța și-a petrecut primul Revelion de femeie maritata fara soțul ei, Toni Iuruc. Halep a mers in Australia alaturi de antrenor, fizioterapeut și preparator fizic, dar fara soț. Ea a trecut in noul an cu cateva ore inainte de ora 00.00 in Romania, iar pe 1 ianuarie dimineața, a avut antrenament. In acest context a ales sa faca glume de la distanța cu soțul eu și s-a si amuzat cu un…