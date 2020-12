Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, care risca sa ramana fara acest serviciu din cauza datoriilor "istorice" si a penalitatilor companiei…

- Dominic Fritz a anunțat, intr-un live pe Facebook facut dupa miezul nopții alaturi de deputatul Catalin Drula, victoria USR PLUS Timiș și le-a cerut liberalilor sa incheie negocierile. ”In Timișoara și in Timiș lucrurile sunt destul de clare – numaratoarea asta paralela arata ca am caștigat foarte,…

- Edilul a detaliat ca primaria a contractat in ultimii ani proiecte in valoare de 460 milioane de lei, dar s-a rambursat doar 1 milion de lei, adica o rata de absorbtie de 0,22%. Fritz spune ca in aceasta situatie s-a uitat peste sporurile platite pentru elaborarea proiectelor si a constatat ca din anul…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat marti ca Primaria Timisoara a fost la un pas sa ramana fara curent din cauza restantelor. In plus, Fritz a anuntat, din cauza lipsei banilor, a oprit doua licitatii initiate de fosta administratie si aflate in derulare. Nicolae Robu a reactionat dur, printr-o…

- Primarul Timișoarei susține ca paturile sunt necesare deoarece va fi nevoie de ele. Dominic Fritz a ținut sa mulțumeasca tuturor cadrelor medicale care lupta zilnic pentru a salva viața pacienților. Citește și: Ludovic Orban, noi precizari despre inchiderea pietelor si alte restrictii: "Le…

- Dominic Fritz este solidar cu locuitorii din capitala Austriei, dupa ce teroriștii au adus panica intr-unul dintre cele mai sigure orașe europene. „Sunt solidar cu vienezii și cu primarul Vienei, Michael Ludwig. M-a mahnit vestea teribila a atentatului concertat de ieri seara, de pe strazile orașului…

- Dominic Fritz a anunțat pe Facebook ca a iesit din izolare dupa patru zile, dupa ce și al doilea test de coronavirus efectuat de noul primar al Timișoarei a ieșit negativ."Am facut inca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare.…

- Primarul Timisoarei a anuntat pe Facebook ca s-a intalnit cu o persoana confirmata cu COVID care a aflat abia marti seara. Acesta a respectat regulile de distantare sociala, insa marti a avut programate o serie de intalniri cu prefectul de Timiș, cu medicii de la Spitalul „Victor Babeș”, cu directorul…