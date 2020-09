Mesajul primarului arădean care a câștigat alegerile cu 95% din voturi: ”V-am ciuruit!” Corneliu Popi-Morodan, PNL, a caștigat alegerile pentru primaria comunei Ghioroc, județul Arad, cu 94,95% din voturile exprimate. Conform Ziare.com, este cel mai categoric procent din țara obținut la alegerile locale. Prezenta la scrutin in Ghioroc a fost de 41,58%, localitatea avand in jur de 4.000 de locuitori. ”Dragii mei concetațeni, va mulțumesc pentru increderea acordata - 95% din voturi ma onoreaza și ma responsabilizeaza! De asemenea va mulțumesc și pentru echipa de consilieri locali 77%. Ps:pt. PMP: Cum spunea Dl. Președinte Basescu (PMP): V-am ciuruit", a fost mesajul edilului, care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baronul PSD Marian Oprișan, care în urma alegerilor de duminica ramâne fara conducerea Consiliului Județean Vrancea, spune ca are "sufletul împacat" și se declara "convins ca timpul va arata justa valoare a oamenilor și a realizarilor fiecaruia". Dupa 20 de ani…

- Candidatul PSD la CJ Vrancea, Marian Oprișan, și-a recunoscut, luni, infrangerea in alegerile locale, dupa ce a condus 21 de ani Consiliul Județean. Iata mesajul sau de „adio”: „Dragii mei vranceni, Va mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și ma inclin cu recunoștința in fața celor…

- Cafeaua de sambata dimineața 22.08.2020 Publicata de Stiri Din Neamț pe Sambata, 22 august 2020 The post Live. Cafeaua de dimineața. Marius Irimia și Ramona Tofan despre proiectul USRPLUS appeared first on Stiri Neamt .

- ARAD. Proiectul extinderii magistralei de gaz in județul Arad este intr-o faza decisiva, prin intrarea pe ultima suta de metri a demersurilor pentru introducerea gazului in localitațile Lipova, Pauliș, Covasanț și Ghioroc. Anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa de catre deputatul PSD, Florin…

- Rusia va ajuta Siria sa construiasca o replica în miniatura a Sfintei Sofia care va funcționa ca o catedrala ortodoxa, a declarat marți un parlamentar rus, drept raspuns la convertirea fostului muzeu din Istanbul în moschee luna aceasta, relateaza Moscow Times.Schimbarea destinației…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind limitarea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman, noteaza Agerpres. "Prezenta lege se aplica tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare…

- Petrecerile continua pe litoralul romanesc in timp ce numarul infectarilor a explodat in toata țara in ultima saptamana. Un concert cu sute de persoane a fost organizat, sambata, la Nuba, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia. Locația a intrat in atenția publicului inca de la inaugurare,…

- "#INSIST pentru #DREPTURILE si #LIBERTATILE fundamentale ale romanilor‼️ Președintele face abia acum apel la dialog și colaborare instituționala și politica, dupa ce tot timpul a promovat un mesaj contrar! Orban ține și el pasul și ne ordona militarește sa respectam regulile, amenințandu-ne cu controale…