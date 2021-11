Mesajul președintelui Neagu, de Ziua Națională Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei doresc tuturor romanilor cele mai calduroase felicitari și urari de sanatate, bunastare, prosperitate și impliniri alaturi de cei dragi! La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani! Președinte Consiliul Județean Buzau Petre-Emanoil NEAGU Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

