- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a transmis, sambata, un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din secția de Anestezie…

- „Nu mai devreme de ieri, premierul Citu ameninta managerii cu pierderea locurilor de munca daca nu rezolva problema locurilor la ATI. Sa-i spuna cineva domnului prim-ministru ca sectiile ATI nu se fac la comanda si nu suporta improvizatii!", se precizeaza in comunicatul Federatiei Sanitas.Organizatia…

- Comisia Europeana a transmis condoleante familiilor pacientilor care și-au pierdut viața in incendiul devastator izbucnit vineri, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, soldat cu șapte morți de la secția de Terapie Intensiva, potrivit G4media."Doresc sa transmit condoleante, in…