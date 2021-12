Patriarhul Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou, in care le ureaza romanilor “La multi ani!”. Preafericitul le transmite tuturor urari de bine. „Cu prilejul Anului Nou 2022, va adresam tuturor doriri de sanatate și fericire, pace și bucurie dimpreuna cu salutarea tradiționala: La mulți ani!”. Patriarhul va oficia o slujba de Anul Nou la Catedrala Patriarhala Patriarhia a anunțat și cum se vor desfașura slujbele la Catedrala Patriarhala, de Anul Nou. Credincioșii vor putea participa atat in interiorul Catedralei , cat și in curte, unde vor fi amplasate scaune. Vineri, 31 Decembrie…