Mesajul OPTIMIST al lui Mugur Isărescu: "Vârful tensiunilor generate de criza COVID în domeniul financiar-bancar a fost depăşit" "Daca in perioada 11-20 martie 2020 retragerile de numerar, de la BNR, ale institutiilor de credit, pentru a acoperi cererea populatiei si a intreprinderilor, au atins nivelul record de 4,4 miliarde de lei (de doua ori mai mult decat in decembrie 2019, perioada sarbatorilor de iarna), in ultimele zile acestea s-au redus substantial. Valoarea numerarului din casele de circulatie ale institutiilor de credit a crescut, ceea ce inseamna ca acum acestea isi pot acoperi din interior necesarul de numerar pentru efectuarea platilor si alimentarea fluenta a ATM-urilor. Fondul de rezerva de numerar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

