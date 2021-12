Stiri pe aceeasi tema

- Nascuta in data de 22 aprilie 2001, la Targu Mures, Miss Universe Romania 2021, pe numele ei complet Carmina Elena Olimpia Cotfas, va purta rochii de seara rosii si aurii la competitia Miss Universe, care va avea loc la Eilat, in Israel, pe 12 decembrie, intrucat considera ca aceste culori reprezinta…

- O expoziție internaționala de arte vizuale a fost vernisata la inceputul acestei saptamani, la Sala „Gh. D. Anghel” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, din județul Mehedinți. Expoziția internaționala de arte vizuale e organizata de Centrul Județean pentru Conservarea și…

- Coordonatorul Departamenttului pentru Dezvoltare, Borbely Laszlo, a scris joi, 18 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Sustenabilitații in Romania. "Percepția cetațenilor despre sustenabilitate am aflat-o astazi dintr-un studiu prezentat cu ocazia Zilei Sustenabilitații…

- Reprezentanții PSD au reacționat printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, la anunțul prin care președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul USR, Dacian Cioloș, pentru funcția de premier. ”Rocada in alianta pierzatorilor”, este mesajul social-democraților, aluzie la inlocuirea lui Florin…

- Jaqueline Cristian, locul 111 WTA, a primit wildcard pentru Transylvania Open, turneul de categorie WTA 250. Aceasta se alatura unei liste impresionante de sportive care vor fi prezente în perioada 25-31 octombrie pentru competiția care se va desfașura în Cluj-Napoca.“Sunt foarte…

- „E vremea sa intelegem exigențe de sanatate publica și sa decidem noi ca societate, ce dorim de fapt? Care ne sunt prioritațile! Cred ca noi ca popor nu am ințeles ce importanta e sanatatea! Cand ești sanatos poți sa iți urmezi toate visurile! Fara sanatate e mult mult mai greu!....”, a transmis medicul…

- Din cauza unor probleme tehnice, aplicatiile grupului Facebook (WhatsApp, Instagram et Facebook) sunt inaccesibile de la ora 18.00. La conectarea pe Facebook, mesajul este “This site can’t be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu funcționeaza in Romania, luni seara, la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin companiei Facebook. O asemenea avarie nu a mai aparut la serverele Facebook de cateva luni. Source