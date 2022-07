Fundașul stanga Steliano Filip (28 de ani) și-a reziliat contractul cu Dinamo. Fotbalistul a renunțat la cei 23.000 de euro pe care le avea de primit și a plecat liber de contract. ”Am decis, de comun acord cu clubul meu de suflet, sa inchei mai devreme al doilea contract semnat in cariera mea cu Dinamo. Am renuntat la bani, asa cum am facut si cand am revenit din Grecia in Stefan cel Mare, in urma cu un an si jumatate. Am vrut sa fac multe lucruri frumoase in tricoul alb-rosu, am vrut sa-mi ajut echipa si sa ma bucur de fotbal alaturi de suporteri. De multe ori nu am reusit, de multe ori nu am…