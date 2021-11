Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am…

- Universitatea Craiova a pierdut la Farul cu 1-0, oferind o a doua repriza cu mult sub asteptari. La finalul partidei de la Ovidiu, antrenorul Stiintei , Laurentiu Reghecamf, s-a declarat dezamagit de prestatia elevilor sai, in special a celor care au intrat pe parcurs. „A fost un joc foarte slab facut…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa este motivata sa isi continue parcursul bun si sa micsoreze diferenta de puncte fata de liderul CFR Cluj in clasamentul Ligii 1, informeaz[ News.ro. “Pentru noi clar…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a debutat vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș. Capul de afiș al rundei a fost meciul Dinamo – Rapid, 1-1. Meciul Farul Constanța – FCSB a fost AMANAT . Iata rezultatele inregistrate Etapa a 13-a Vineri, 22 octombrie Ora 17.30 FC U Craiova 1948…

- Basarab Panduru (51 de ani) vine la CS Universitatea Craiova, unde va lucra din nou alaturi de Laurențiu Reghecampf! Pandi va fi in staff-ul oltenilor, exact cum se intamplase și in perioada in care Reghe o antrena pe Al-Wasl. Informația a fost lansata in aceasta dimineața. Telekom Sport, postul unde…

- Poli Iasi a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-2), echipa Dunarea Calarasi, in ultimul meci al etapei a opta a Ligii a II-a, potrivit agerpres.ro. Au marcat: Andrei Moise '36, Leonard Boiangiu, '42 / Bogdan Matei '34 (a), Okan Chatziterzoglou '54, Sekou Camara '89. Dupa…

- Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea…