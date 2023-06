Mesajul lui Klaus Iohannis pentru Volodimir Zelenski Prețedintele Klaus Iohannis a transmis la al doilea Summit al Comunitații Politice Europene un mesaj de sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova. „Imi face o deosebita placere sa particip la acest al doilea Summit al Comunitații Politice Europene, cu atat mai mult cu cat ne aflam aici, in Republica Moldova. Ceea ce este ilustrativ pentru vocația europeana a Republicii Moldova și pentru seriozitatea eforturilor de reforma dedicate aderarii sale la Uniunea Europeana. De asemenea, demonstreaza concentrarea atenției asupra intregii Vecinatați Estice și a regiunii Marii Negre. Trebuie sa fim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

