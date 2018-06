Presedintele Klaus Iohannis a facut referire la sarbatorirea a 25 de ani a organizatiei SOS Satele Copiilor.

„Acum aproape șapte decenii, dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, dintr-o inițiativa simpla și nobila, a pornit ceea ce astazi reprezinta o importanta mișcare internaționala: SOS Children’s Villages International. Cu repetate nominalizari la Premiul Nobel pentru Pace, federația activeaza in peste 130 de țari, oferind copiilor abandonați și orfani sau familiilor aflate in situații de risc șanse reale la o viața mai buna. In Romania, Asociația SOS Satele Copiilor și-a…