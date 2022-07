Mesajul lui Ionuț Ghenu pentru Lora, care a împlinit 40 de ani: „Am crescut frumos. Bine, mai mult tu” Ieri, 23 iulie, Lora a fost sarbatorita zilei. Cantareața a implinit 40 de ani, a schimbat prefixul, și cea mai speciala urare a primit-o din partea iubitului ei, a lui Ionuț Ghenu. Lora, care și-a anulat toate concertele din acest weekend, a fost foarte activa pe rețelele de socializare de ziua ei. A postat o fotografie cu ea, dar și un mesaj. „40. Astept decada asta de mult timp. Imi doresc ..sanatate, curaj si inspirație. Iubita sunt slava Domnului..chiar si de mine”, a notat cantareața.Mulți fani au reacționat la aceasta postare, insa comentariul iubitului ei a atras atenția. Ionuț Ghenu i-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

