Stiri pe aceeasi tema

- Noapte de foc, pentru autoritațile din capitala Franței. Sute de protestanți pro-palestinieni s-au incaierat cu forțele de ordine, pe strazile Parisului. Sute de manifestanți s-au adunat joi in centrul Parisului, sfidand o noua interdicție controversata privind mitingurile pro-palestiniene din țara.…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Ministrul spaniol al agriculturii a declarat luni ca o interdictie unilaterala din partea oricarui stat membru al Uniunii Europene privind importurile de cereale ucrainene pare ilegala, in timp ce Franta a avertizat ca este in joc solidaritatea europeana, relateaza Reuters. Polonia, Slovacia si Ungaria…

- Autoritatile de la Kiev au avertizat marti ca ar putea demara o procedura de arbitraj international ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, dupa ce Polonia a anuntat ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile…

- Pe masura ce prețurile la energie fluctueaza in termeni incerți iar dobanzile de referința-la nivel european raman inca in creștere, țarile europene continua sa se bazeze pe impozitele pe profituri excedentare sau taxa pe ”supraprofit” - un impozit unic aplicat unei companii sau unei industrii atunci…

- In primele sapte luni ale anului, tarile UE au importat cu 40% mai mult GNL rusesc in cisterne decat in aceeasi perioada din 2021, cu un an inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, a declarat grupul de campanie Global Witness. Tarile UE au importat 22 de milioane de metri cubi de GNL rusesc in ianuarie-iulie,…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Cu siguranta nu vom fi parte la…

- Autoritațile din Ungaria reacționeaza dur fața de intenția oficialilor de la Bruxelles de a ridica interdicția UE la importul de cereale ucrainene, masura ce nu poate fi justificata prin niciun argument profesional. Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț,…