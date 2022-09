Stiri pe aceeasi tema

- Mediul online a fost umplut de reacții dupa ce miercuri, 7 septembrie, premierul Natalia Gavrilița i-a mai dat un ragaz ministrei Mediului, Iuliana Cantaragiu, la elaborarea website-ului lemne.md, pe care a mustrat-o pentru faptul ca inca nu este gata. Website-ul lemne.md a fost inceputul tuturor discuțiilor…

- Premierul italian Mario Draghi nu a obtinut aprobarea generala pe care o dorea in cursul unui vot de incredere miercuri in Senat, ceea ce inseamna ca se asteapta ca el sa-si prezinte demisia presedintelui, comenteaza DPA.

- Mario Draghi a anunțat ca parasește funcția de prim-ministru al Italiei, informeaza rainews.it. Acesta a subliniat ca nu mai sint indeplinite condițiile pentru indeplinirea atribuțiilor sale, intrucit alesul s-a confruntat cu destramarea coaliției care-l susținea. Decizia vine dupa ce guvernul Italiei…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca ieri, 13 iulie, a fost terminata urmarirea penala in privința fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druța, care a fost pus sub invinuire pentru savarșirea infracțiunii de imbogațire ilicita. Potrivit Procuraturii, in procesul de efectuare a urmaririi…

- Boris Johnson și-a anunțat joi demisia din funcția de șef al Partidului Conservator, ceea ce atrage automat și pierderea fotoliului de prim-ministru. El a spus insa ca ramane in funcția de premier pana la alegerea unui nou șef al partidului. Potrivit digi24.ro , Boris Johnson a mai precizat ca saptamana…

- Joi, 7 iulie, Boris Johnson și-a anunțat demisia din funcția de șef al Partidului Conservator, ceea ce atrage automat și pierderea fotoliului de prim-ministru. Johnson a spus insa ca ramane in funcția de premier pana la alegerea unui nou șef al partidului. O serie de lideri conservatori exclud varianta…

- Boris Johnson și-a anunțat joi demisia din funcția de șef al Partidului Conservator, ceea ce atrage automat și pierderea fotoliului de prim-ministru. El a spus insa ca ramane insa in funcția de premier pana la alegerea unui nou lider al partidului. O serie de lideri conservatori exclud varianta ca el…

- Președintele acționeaza ”pentru a prelua inițiativa” Alegerile legislative de duminica trecuta, in urma carora alianța prezidențiala nu a reușit sa obțina majoritatea absoluta, au schimbat radical componenta Adunarii Naționale și posibilitatea președintelui de a-și pune in aplicare, fara alianțe uneori…