Mesajul ÎPS Irineu de Crăciun (2023) Mesajul IPS Irineu de Craciun (2023) Iubiți ascultatori! Sarbatoarea Craciunului este ziua in care Fiul lui Dumnezeu a plecat cerurile și S-a coborat printre oameni. Craciunul este ziua descoperirii și aratarii Sale in lume in chip de rob. Craciunul este ziua inaugurarii unei ere noi, este vestea cea buna adusa omenirii. Noi, romanii, care L-am primit și L-am cunoscut pe Hristos acum 2000 de ani prin predica Sfantului Apostol Andrei, trebuie sa ținem cu strașnicie credința evanghelica și apostolica. In aceasta au trait, au adormit și s-au mantuit, de-a lungul veacurilor, moșii și… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

