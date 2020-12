Mesajul Guvernului de Anul Nou: Să începem anul 2021 cu încredere că vom trece cu bine încercările pandemiei Guvernul a postat, pe pagina de Facebook, un mesaj in care indeamna la incredere, inainte de trecerea in 2021. ”Sa incepem anul 2021 cu incredere ca vom trece cu bine incercarile pandemiei, pentru ca viata sa revina cat mai curand la normal”. “Se incheie un an dificil, in care am resimtit cu totii presiunea crizei sanitare si a restrictiilor care ne-au schimbat viata radical. Depinde de fiecare dintre noi sa depasim cat mai curand aceasta perioada, protejandu-ne sanatatea si protejandu-i pe cei dragi noua. Sa incepem anul 2021 cu incredere ca vom trece cu bine incercarile pandemiei, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

