Mesajul de Paște transmis de Vasile Dîncu: Să privim viitorul cu ÎNCREDERE Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN, celor aflati in misiuni in strainatate, veteranilor si isi exprima sprijinul fata de “poporul ucrainean, greu incercat de un razboi nedrept, nemeritat si absurd, purtat cu un invadator care aminteste, prin brutalitatea si cruzimea sa, de vremuri pe care le credeam trecute”. “Prin traditiile lasate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Inaltpreasfintitul Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a marcat in pastorala de anul acesta in special razboiul din Ucraina, reusind sa transmita un mesaj care atinge majoritatea fricilor romanilor. Acesta ii indeamna sa isi deschida inima catre refugiati, sa nu se uite stramb la cei din jur…

- Razboiul și rusii nu au oprit credinta in Ucraina. Catolicii sarbatoresc prima zi de Paste, iar ortodocsii Floriile. Rugaciunile de pace spuse astazi in bisericile din aceasta tara aproape ca au acoperit zgomotul bombardamentelor.

- Procuratura generala Ucrainei anunța ca 136 de copii au murit de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Potrivit procuraturii generale din Ucraina, cel puțin 136 de copii au murit in timpul invaziei ruse care a inceput in urma cu o luna. Mesajul a fost postat pe aplicația Telegram, adaugand ca numarul…

- Orice marfa care intra in Ucraina, pe care Rusia o va considera militara, va deveni ținte legitime ale Rusiei, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov. „Am precizat foarte clar ca orice marfa care intra in Ucraina pe care o consideram ca poarta arme va deveni o ținta legitima, de pe…

- Iaroslav Rakitki, fotbalist ucrainean legitimat la echipa Zenit Sankt Petersburg și-a reziliat, miercuri, contractul cu gruparea rusa, dupa ce aceasta a fost de acord cu cererea jucatorului de incetare anticipata a contractului, informeaza L Equipe, citat de News.ro.In varsta de 32 de ani, Iaroslav…

- Fratii Vitali si Vladimir Klitschko, fosti campioni mondiali la box, au lansat un apel catre comunitatea internationala, cerandu-i sa sustina Ucraina care in aceste zile este atacata de Rusia si sa nu permita ca aceasta agresiune sa continue.

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…