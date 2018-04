Stiri pe aceeasi tema

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului Iubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare. „Eu sunt Invierea și Viața.” (In 11, 25) Hristos a inviat! Iubiti…

- Cheloo, declaratie neașteptata la iUmor. Comedia atinge cote alarmante cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii „iUmor”, difuzat duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Si in acest sezon, mulți dintre concurentii care vor sa ii surprinda pe jurații Mihai Bendeac, Delia sau Cheloo au venit in Romania,…

- PASTE FERICIT! Hristos a Înviat! SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT. Realitatea.

- Invierea Domnului este lumina și speranța, e moment de reflexie asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat in viața noastra. Va doresc tuturor sa petreceți Sfintele Paști alaturi de familie. Parinți și copii impreuna in jurul mesei de sarbatori este imaginea care bucura cel mai mult sufletul și ochiul.…

- MAI a comis o gafa în comunicatul trimis, teoretic de sarbatorile de Paști. Doar ca în titlul mail-ului se precizeza: &"Sarbatoarea Nașterii Domnului, în liniște și siguranța&".

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne definește cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim și acest an, sa ne spunem Hristos A Inviat! Sa regasim impreuna bucuria in fiecare bataie de clopot. Și fiecare lumanare…

- Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului 2018, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj pastoral clerului si credinciosilor din Patriarhia Romana:† DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOPUL BUCURESTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI SI DOBROGEI,LOCTIITORUL TRONULUI…

- Va prezentam mesajul Excelentei Sale Martin Roos, episcop de Timisoara: Iubiți frati si surori in credința creștina, In mesajele pascale transmise de reprezentantii diferitelor confesiuni crestine cu ocazia Solemnitatii Invierii Domnului nostru Isus Cristos, putem retine adesea…