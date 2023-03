Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan a transmis primul mesaj pe social media, dupa ce a fost prinsa de politisti drogata si sub influenta bauturilor alcoolice la volan.Dupa 24 de ore in arest, Ana Morodan a plecat acasa. Magistratii au plasat o sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile.Iata ce mesaj a transmis Morodan…

- Ana Morodan, in varsta de 38 de ani, a avut prima reacție in mediul virtual, dupa ce a fost prinsa la volan sub influnța drogurilor. Marți, 28 martie, cunoscuta influencerița a fost plasata sub control judiciar . „Pentru copiii și tinerii care ma urmaresc și care viseaza sa fie și ei influenceri. Nu…

- Ana Morodan este implicata intr-un scandal de zile mari, dupa ce a fost oprita in trafic de polițiștii din Capitala, vedeta conducand fara permis de conducere și sub influența unor anumite substanțe. Ce mesaj a postat pe rețelele sociale. Ce le-a transmis urmaritorilor sai fideli. Ana Morodan le cere…

- In urma cu doar o seara, pe Antena 1 a avut loc marea finala America Express. Cele doua echipe care au ajuns in finala au fost Andreea Balan cu Andreea Antonescu și Nelu Cortea cu Catalin Bordea. Cei care au caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro au fost chiar baieții. Acum, Nelu Cortea…

- Gina Matache este din ce in ce mai activa pe contul ei de Instagram, iar mama Oanei posteaza diferite mesaje cu privire la relația pe care o are fiica ei cu o Radu Siffredi. Gina Matache a transmis și de aceasta data un alt mesaj prin care le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o sa afle mai multe…

- Foarte mulți oameni au vazut acest numar in ultima perioada de timp. Tu știi ce inseamna daca primești mesajul 1437 pe Whatsapp? Daca ești implicat intr-o relație, s-ar putea sa-l sesizezi și in urmatoarele ore. Playtech Știri iți explica tot ce trebuie sa știi despre noua tendința de pe canalele de…

- De Revelion, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis, sambata seara, un mesaj cu subințeles pentru poporul rus și liderul lor de stat, Vladimir Putin. Ce cuvantare a susținut liderul de la Kiev. Zelenski, un nou atac dur la adresa lui Putin Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…