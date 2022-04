Stiri pe aceeasi tema

- Iuri a plecat, sambata seara, putin de acasa. S a dus la magazinul de langa bloc sa cumpere cateva lucruri. In acest timp, o racheta ruseasca a lovit blocul sau, apartamentul sau, in care se aflau sotia lui si fiica lui de doar trei luni. In doar cateva minute, familia lui Iuri a fost ucisa. Barbatul…

- "Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care au fost gasiti in acest stadiu. Potrivit tuturor aparentelor, bilantul va fi mai mare", a indicat pe Telegram Andrii Ermak, precizand ca printre cei ucisi figureaza si un "bebelus de trei luni", potrivit Agerpres.Rachetele…

- In 1941, orașul-port sovietic Odesa se pregatea sa se apere impotriva atacurilor germane. 80 de ani mai tarziu, in timp ce navele rusești se invart pe mare, orașul se pregatește sa faca acest lucru din nou, deși mulți din oraș cred ca de data aceasta atacatorii nu vor veni. Era 1941. Orașul-port sovietic…

- Un barbat din Suceava s-a prezentat la granița, cu dorința de a pleca la razboi in Ucraina. Individul a luat decizia dupa ce s-a certat cu soția. Odata ajuns in fața polițiștilor de frontiera, aceștia au observat ca era și baut.

- Maternitatea din Odesa a fost ”mutata” la subsol de medici și asistente dupa ce au aparut informații conform carora un asalt iminent va avea loc in oraș. Rușii ar urma sa debarce in portul din Odesa. #Odessa , maternity hospital bomb shelter pic.twitter.com/M0jniDAzax — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022…

- Un barbat de 44 de ani, din Municipiul Sebeș, a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor, dupa ce ar fi incercat sa iși omoare soția și fiica. Agresiunea socanta a avut loc in seara zilei de 30 decembrie 2021. Mircea Horhat, in varsta de 44 de ani, avea ordin de restrictie pentru o perioada…

- Și-a batut soția și soacra. Barbat din Alba Iulia, cu dosar penal pentru violența in familie Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce și-a lovit soția și soacra. Conflictul in familie a fost urmat de indepartarea agresorului din locuința. Potrivit IPJ Alba, vineri, 28 ianuarie, in jurul…

- Vineri, 28 ianuarie 2022, in jurul orei 23.00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Alba Iulia au intervenit la o locuința din municipiu unde a fost semnalat faptul ca un barbat și-ar fi agresat membrii familiei. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului…