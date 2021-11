Mesajele românilor către parlamentari, pentru oprirea legiferării certificatului verde Romanii au trimis parlamantarilor multe mesaje pentru stoparea legiferarii certificatului verde. Printre cei care au trimis puncte de vedere Parlamentului pe aceasta tema se numara medici, asistenți medicali, angajați ISU sau cadre didactice. Impunerea certificatului verde este vazuta ca o incalcare a drepturilor cetațenești de catre mulți romani.Aproape 500 de romani au trimis puncte de vedere la Parlament despre inițiativa legislativa privind certificatul verde, iar Europa Libera le-a citit pe toate. Propunerea legislativa privind obligativitatea prezentarii unui certificat verde de catre angajații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au strans deja la sediul USR din București, pe șoseaua Kiseleff. Apoi urmeaza sa protesteze și la sediile celorlalte partide, pentru ca certifcatul verde COVID sa nu fie obligatoriu in Romania. Potrivit Realitatea PLUS, sunt parlamentari care spera ca numarul infectarilor sa scada mai mult,…

- Vești importante pentru romani. Camera deputaților a respins obligativitatea certificatului verde la locul de munca. Ce se intampla cu proiectul de lege privind obligativitatea certificatelor verzi la munca Cererea USR de dezbatere urgenta a lefii privind obligativitatea certificatului verde la locul…

- In Parlamentul Romaniei a fost depus recent un proiect de lege menit sa schimbe anumite aspecte ale Legii pensiilor. Proiectul, depus marți, iși dorește sa schimbe anumite aspecte legate de pensia de urmaș, in cazul soților sau soțiilor, dupa decesul partenerului de viața. Proiect de lege inițiat de…

- Certificatul verde, OBLIGATORIU la locul de munca: Propunerea, aprobata de comisiile Senatului Certificatul verde, obligatoriu la locul de munca: Propunerea, aprobata de comisiile Senatului In cursul zilei de marți, 26 octombrie, comisia de sanatate și cea juridica ale Senatului au stabilit ca certificatul…

- Asa cum era de asteptat, romanii care nu vad cu ochi buni restrictiile impuse de Guvern vor protesta pe strazi. In principal, contra certificatului verde. Revoltele vor fi in Bucuresti, dar si in alte orase importante din tara. Ce vor contesta romanii? In Capitala, este anunțata, pentru duminica, o…

- OFICIAL| Romanii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, unde rata de infectare depașește 3 la mie Romanii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, unde rata de infectare depașește 3 la mie Oamenii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde,…

- Florin Tanasescu A cata toamna mai e si asta, cand ce-a fost verde s-a uscat? A cata oara, ce-i nedrept si mare pacat, pasarile calatoare si unii dintre noi au plecat prin tarile calde? A cata oara iti vine sa zici „Adio tara! Adio si-un praz maro?” A 31-oara! Era, candva, o vorba spusa, ce-i drept,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cresc in Romania. Zeci de localitați au depașit pragul critic al infectarilor de 6 la mia de locuitori, astfel autoritațile au reintrodus o parte din restricțiile care au fost impuse pe perioada pandemiei. In ultimele zile au fost inregistrate 2.500 de cazuri noi de coronavirus,…