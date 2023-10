Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 octombrie 2023, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. In fiecare an, mii de pelerini creștini vin sa se roage și sa se inchine la moaștele Cuvioasei, depuse la Catedrala Metropolitana Iași. Ți-am pregatit o serie de mesaje și felicitari pentru cei care poarta acest…

- Sfanta Parascheva este una dintre cele mai venerate și apreciate sfinte din calendarul ortodox. Viața ei bogata in credința și devotament a lasat o amprenta puternica asupra istoriei Bisericii Ortodoxe și a poporului roman. Daca vrei sa transmiți prietenilor și familiei esaje și urari de Sfanta Parascheva…

- Data de 8 septembrie are o semnificație foarte importanta in randul credincioșilor, iar asta pentru ca, anual, la aceasta data este celebrata o mare sarbatoare. Astfel, in aceasta zi creștinii o praznuiesc pe Sfanta Maria Mica. Peste 2,2 milioane de romani isi sarbatoresc ziua numelui azi. Iata o lista…

- Cele mai frumoase mesaje și urari de Sfanta Maria. Transmite-le un gand frumos celor dragi pe 8 septembrie. Sfanta Maria Mica este sarbatorita anual la data de 8 septembrie. Tot aceasta este data la care putem sa uram ”La mulți ani” celor dragi. Deși mulți fac acest lucru pe 15 august, in realitate,…

- In fiecare an, pe data de 8 septembrie, creștinii o praznuiesc pe Sfanta Maria Mica. In aceasta zi, peste 2,2 milioane de romani isi sarbatoresc ziua numelui. De aceea, v-am pregatit o lista numeroasa cu mesaje și urari de Sfanta Maria Mica 2023, pentru a le trimite celor dragi! Cele mai frumoase mesaje…

- Mesaje și urari de Sfinții Adrian și Natalia 2023, praznuiți de creștinii de pretutindeni și de Biserica Ortodoxa pe data de 26 august, atunci cand mai mulți romani iși sarbatoresc ziua onomastica. Mesaje și urari de Sfinții Adrian și Natalia 2023 La mulți ani! Tot ce-ți dorești, tot ce-ti lipseste…

- Mii de credincioși care poarta numele Sfintei Teodora, sarbatoresc ziua onomastica. In cazul in care vreți sa transmiteți un gand bun unui apropiat, care poarta acest nume, și ați ramas in pana de idei, venim in ajutorul vostru. Iata cateva urari inedite! Ce nume sunt sarbatorite de Sfanta Teodora?…

- Mesaje și urari de Sfantul Ilie 2023, unul dintre cei mai importanți Sfinți sarbatoriți pe data de 20 iulie, conform calendarului creștin-ortodox. Sfantul Ilie este cunoscut in tradiția romaneasca ca fiind protectorul recoltelor și aducator de ploi. In aceasta zi, mai mulți romani iși sarbatoresc ziua…