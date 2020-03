Mesaje 8 martie 2020: cele mai frumoase urări de Ziua Femeii 2020 MESAJE de 8 martie, ZIUA FEMEII. Un buchet de SMS-uri si URARI parfumate pentru femeile din viata voastra



– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni...si fie ca primavara iubirii sa va inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. Va doresc un 8 Martie cat mai frumos. – Fie ca ziua de 8 Martie sa-ti aduca toata lumea la picioare, zambetul pe buze si toata fericirea de pe pamant. Lcadouri de 8 Martie pentru mamaa multi ani! – Cand ma uit afara, vad doar vant si ploi. Cand ma uit la cer, e mereu innorat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

