Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod roșu de vreme severa imediata, care anunța „grindina, vijelie, descarcari electrice, averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp". Sunt vizate, in județul Arad localitațile Pecica, Nadlac, Secusigiu, Semlac, Șeitin și Peregu Mare, iar in județul Timis in avertizare sunt cuprinse localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș,