Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca o doctorița din cadrul DSP București a fost depistata pozitiv pentru COVID-19, iar contacții acesteia au fost izolați. Tataru a anunțat ca o echipa de la Minister va face verificari la DSP, anunța MEDIAFAX.Ministrul Sanatații, Nelu Tataru,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca Romania inca se afla pe "o ascensiune usoara" a infectarilor cu noul coronavirus, pe fondul relaxarilor si nerespectarii regulilor. "Inca suntem pe o ascensiune usoara si va trebui sa ne obisnuim doua saptamani sa gestionam aceasta crestere…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat marti, la sedinta Comisiei juridice a Senatului, ca este "total de acord" cu tot ceea ce s-a convenit pana in prezent cu privire la proiectul de lege privind carantina si izolarea. El spune ca trebuie protejați și pacienții, dar și medicii: pacienții au dreptul…

- Ziarul Unirea Medic roman, mesaj pentru cei care nu cred in existența coronavirusului: „Nu crezi in Covid. Atunci hai cu noi in terapie intensiva fara masca și respira adanc!” Simin Aysel Florescu, medic la Spitalul „Victor Babeș” din București, transmite un mesaj extrem de dur scepticilor, celor care…

- Un tip se duce la doctor: – Domnule doctor, in fiecare noapte sa visez ca imping un tren din Bucuresti pana la Ploiesti si inapoi. Dimineata ma trezesc extenuat. Ce imi recomandati? Doctorul se gandeste si raspunde: – Domnule, te duci acasa si inainte de a te culca iti imaginezi ca vei impinge trenul…

- Inițial, fata a ajuns vineri cu ambulanța la spitalul județean din Drobeta Turnu Severin. De aici, a fost transferata la Craiova, unde exista secție de arși, dar nu și de mari arși. Sambata dimineața s-a incercat transferul ei la București, insa la Spitalul "Grigore Alexandrescu" nu erau locuri la…

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului impotriva OUG 36/2020, actul normativ prin care guvernul a introdus amenzi de pana la 20.000 de lei pentru nerespectarea ordonanțelor militare și a condițiilor de ieșire din case in perioada starii de urgența, au declarat pentru…

- In perioada 28 aprilie, ora 6.00 ndash; 29 aprilie, ora 6.00, un numar de 3.241 militari si 772 mijloace tehnice au actionat, in Bucuresti si in tara, in 607 misiuni de intarire a prezentei, asigurarea fluidizarii traficului si sprijin triaj epidemiologic la punctele de trecere a frontierei, paza unor…