Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții, pentru arheologii Muzeului Județean din Bistrița, care au descoperit un emoționant mesaj, ascuns intr-o firida din biserica reformata din Nușeni. „Sticluța prezenta in interiorul ei un sul de hartie. Cu acordul preotului paroh reformat Zoltan-Barna Marton, am deschis cu mare grija…

- OrtodoxeSf. Mc. Teodul si Agatopod; Sf. Mc. Victorin si cei impreuna cu elGreco-catoliceSf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor si SerapionRomano-catoliceSs. Vincentiu Ferrer, pr.; Irina, m.Sfintii Mucenici Teodul si Agatopod sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 5 aprilie.Acesti…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Parintele Gheorghe (Gigi) Smadoi, preot slujitor la Biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din Craiova, are nevoie de ajutorul nostru. Anul trecut a fost depistat cu un cancer nazofaringian, in stadiul III. A urmat mai multe tratamente chimio la Bucuresti, care insa nu au dat rezultate. Momentan, singura…

- Calatoria Postului Mare este insotita pe tot parcursul ei de mesajul patrunzator al Triodului, carte de cult folosita la strana in aceasta perioada liturgica. Perioada Triodului, prin slujbele savarsite in Biserica, il reasaza pe om in starea de fiu al lui Dumnezeu, ridicandu-l din moarte catre ...

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit marți la Patriarhie despre modul, respectiv, locul in care Il putem intampina pe Dumnezeu, potrivit basilica.ro. „Biserica este locul unde și noi, ca Dreptul Simeon și Prorocița Ana, Il putem intalni și intampina pe Dumnezeu”. Citește…

- Intampinarea Domnului este praznuita la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mantuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria si dreptul Iosif pentru implinirea Legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie afierosit lui Dumnezeu in a 40 a zi de la nastere.…

- ISJ a facut public planul de școlarizare pentru noul an ce va incepe in toamna. Daca 26 de clase au fost taiate din pix, inclusiv cea de Arhitectura de la Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” și cea de Muzica de la Liceul de Muzica „Tudor Jarda”, in condițiile in care sunt unice in județ, au fost…