Stiri pe aceeasi tema

- Ford anunta investitii majore in fabrica sa din Romania: peste 200 de milioane de euro, crearea a 1.500 de locuri de munca noi pentru muncitori romani si lansarea unui al doilea model produs in uzina din Craiova. Intr-un interviu acordat RFI, presedintele Ford Romania, britanicul Ian Pearson, isi…

- La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…