Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a afirmat, vineri, ca „noul act de santaj al Rusiei” a fost livrat sub forma decretului care prevede ca plata pentru gazele furnizate de Gazprom ar trebui facuta in ruble pentru contractele de export catre tari neprietenoase. „Am un mesaj si pentru cetateni: Romania este una dintre cele…

- Virgil Popescu a afirmat ca noul act de santaj al Rusiei a fost livrat sub forma decretului care prevede ca plata pentru gazele furnizate de Gazprom ar trebui facuta in ruble pentru contractele de export catre tari neprietenoase. „Am un mesaj si pentru cetateni: Romania este una dintre cele mai putin…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat luni, pentru B1 TV, ca solicitarea Rusiei de a-i fi platit in ruble gazul livrat in Europa e pur și simplu „o declarație in bataie de joc” și o cerere care nu poate fi acceptata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, nici companiile private si nici Romgaz nu au, si nu cred in posibilitatea schimbarii in Romania a contractelor pentru gaze naturale in ruble, a declarat, joi seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile…

- Republica Moldova, UE și SUA ar putea achita gazele naturale, primite de la Gazprom în ruble rusești. Despre acest lucru a anunțat președintele Rusiei, Vladimir Putin. De asemenea, Putin a menționat ca Rusia va continua sa furnizeze gaze în conformitate cu volumele și…

- Reducerea importurilor de gaze rusești este presanta, in special pentru țarile din centrul și sud-estul Europei, acestea fiind printre cele mai dependente de Moscova pentru a-și asigura nevoile energetice și, prin urmare, printre cele mai expuse unei posibile intreruperi a aprovizionarii, scrie EFE,…

- Mesaj din Spitalul nr. 3 din Ivano-Frankivsk de la 150 de kilometri de Romania, unde au fost bombardate aeroportul și o unitate militara Ivano-Frankivsk este orașul din vestul Ucrainei unde nimeni nu credea ca Putin va ataca. Dar asaltul Rusiei este total. Un medic psihiatru din oraș a raspuns apelului…

- In plina iarna, romanii sunt mai preocupați ca oricand de facturile la utilitați și nu sunt puțini cei care se gandesc cum vor arata facturile la intreținere in acest sezon rece. In tot acest context, ministrul Energiei din Guvernul Ciuca, liberalul Virgil Popescu, a punctat ca, deși Romania este producator…