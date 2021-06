Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a intrat în vâltoarea Brexit în marja summitului Grupului celor Șapte, confruntându-se cu premierul britanic Boris Johnson cu privire la geografia post-Brexit a Regatului Unit, relateaza Reuters. De când Regatul Unit a votat parasirea…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…

- Austria va comanda cel mai probabil un milion de doze de vaccin anti-Covid Sputnik V saptamana viitoare, a spus miercuri cancelarul Sebastian Kurz. Acesta nu a specificat daca țara va aștepta aprobarea Agenției Europene a Medicamentului inainte de a-l folosi, potrivit Reuters. Conservatorul Kurz este…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi seara ca AstraZeneca trebuie sa livreze dozele de vaccin antiCovid promise conform înțelegerii cu Uniunea Europeana înainte de a exporta doze în alte tari, transmite BBC News. ”Compania trebuie sa îsi…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre cum se pot produce mai multe vaccinuri pe teritoriul UE, din moment ce problemele cu livrarile din blocul comunitar sunt cauzate mai mult de o lipsa a capacitatii de productie decat de absenta comenzilor, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel,…

- Ugur Sahin, fondatorul BioNTech, partener cu Pfizer la fabricarea vaccinului anti-COVID, este optimist ca virusul va fi sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii, in ciuda intarzierii campaniilor de vaccinare in multe tari din blocul european, informeaza Observatonews , care…