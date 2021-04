Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si-a aparat vineri eforturile de a promova, cu prilejul unei vizite in China in 2019, defuncta de acum companie germana de plati online Wirecard, afirmand ca la acea vreme nu existau indicii ale unor ''nereguli grave'', transmite dpa. Audiata…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) cere interzicerea totala a vanzarii de animale vii in piețele tradiționale și piețele umede pentru a opri posibilele apariții viitoare de boli precum Covid-19, relateaza The Independent . OMS a cerut tuturor guvernelor sa suspende comerțul cu animale vii prinse in…

- EMA investigheaza 62 de cazuri rare de coagulare a sangelui in urma vaccinarii. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat miercuri ca investigheaza 62 de cazuri rare de coagulare a sangelui, la nivel mondial, care au determinat unele tari sa limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au discutat marți cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin despre cooperarea in materie de vaccinuri anti-Covid-19, inclusiv cel rus, Sputnik V, situația opozantului Alexei Navalnii și Libia, a anunțat Palatul Elysee, potrivit agenției…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V pentru tara sa daca acesta este autorizat in UE, anunt ce survine in timp ce Angela Merkel este criticata aspru pentru incetinirea campaniei de vaccinare in Germania, relateaza AFP.…

- Misiunea OMS in Wuhan s-a incheiat. Seful echipei de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile COVID-19 a anuntat marti ca ancheta sa a scos la iveala noi informatii, dar nu a schimbat radical imaginea pandemiei, informeaza AFP si Reuters. La finalul unei…

- Expulzarea de catre Moscova a unor diplomati europeni, in cazul opozantului rus Navalnii, este ''nejustificata'', a indicat vineri guvernul german care l-a convocat pe ambasadorul rus la Berlin pentru explicatii in acest caz, relateaza AFP. Cancelarul german Angela Merkel a criticat…