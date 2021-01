Stiri pe aceeasi tema

- Centristul Armin Laschet a fost ales sambata ca succesor al Angelei Markel la conducerea principalului partid de guvernamant din Germania, Uniuniea Crestin-Democrata (CDU). El se afla acum intr-o poziție favorabila a CDU și ar putea fi ales viitorul cancelar al Germaniei la alegerile din septembrie,…

- Armin Laschet, premier regional care s-a poziționat drept succesor al politicii centriste a cancelarului Angela Merkel, a fost ales sâmbata drept noul lider al CDU, plasându-se pe prima poziție pentru a deveni urmatorul cancelar al Germaniei, relateaza Reuters.Cu o majoritate de 521…

- Partidul conservator german CDU alege sâmbata un nou președinte, un vot cheie cu opt luni înainte de plecarea cancelarului Angela Merkel. Rezultatul scrutinului în doua runde, al carui rezultat va fi anunțat sâmbata dupa-amiaza la un congres complet virtual este total indecis.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si Annegret Kramp-Karrenbauer, ministru al Apararii si presedintele în functie al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), au pledat vineri seara, pentru unitate si au declarat ca asteapta determinare din partea viitorului lider al partidului, potrivit…

- Scrutinul intern pentru desemnarea liderului Uniunii Crestin-Democrate (CDU) nu va stabili in mod automat candidatul pentru postul de cancelar al Germaniei, in contextul in care nu este exclusa desemnarea pentru aceasta functie a liderului Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Markus Soder. Friedrich…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters. Cele 130 de milioane de doze ar fi suficiente…

- Angela Merkel a indemnat miercuri la introducerea de noi restrictii pana la mijlocul lui ianuarie pe intreg teritoriul Germaniei, unde masurile existente s-au dovedit insuficiente pentru a limita numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Cancelarul german…

- Din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri și de decese Covid-19 in landul german Bavaria s-a luat decizia ca masurile restrictive sa fie prelungite pana la inceputul anului viitor. Restricțiile in Bavaria vor fi prelungite pana pe data de 5 ianuarie 2021. Bavaria este landul german care a inregistrat…