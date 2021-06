Merkel afirmă că UE trebuie să stabilească un "contact direct" cu Putin Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi ca Uniunea Europeana trebuie sa stabileasca un "contact direct" cu Rusia si cu presedintele rus Vladimir Putin, si în acelasi timp "sa creeze mecanisme" pentru a raspunde "împreuna" la "provocarile si atacurile hibride" ale Moscovei, informeaza AFP și Agerpres.

"Nu este suficient ca presedintele american sa discute cu presedintele rus. Salut calduros aceasta, însa Uniunea Europeana trebuie de asemenea sa creeze diferite formate de discutii" cu Moscova, a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

