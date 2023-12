Mergem și noi în vizită la el? Cât costă o vacanță în țara lui Moș Crăciun Laponia este o destinație ideala pentru familiile cu copii, dar nu numai. Țara lui Moș Craciun pastreaza magia basmelor din copilarie, așa ca mulți adulți vor sa se bucure de ceea ce ofera acest loc. E foarte important sa planificam din timp o astfel de vacanța… ”Pentru Craciun clar Laponia este destinația din top, sau poate vreun loc din Romania unde sa sarbatorești frumos tradițiile noastre, cum ar fi Harghita sau Maramureș. Laponia e de ani de zile in top, pentru noi este deja al 3-lea an in care mergem acolo cu sute de turiști romani și e minunat de fiecare data. Anul acesta o excursie in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

