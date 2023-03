Mergem în Germania? ”Tricolorii” ataca Euro 2024 intr-una din cele mai ușoare grupe posibile, cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra, doar noi și elvețienii avand in palmares calificari la turneul final continental. Startul este la fel de facil, urmand ca naționala lui Edward Iordanescu sa joace in 25 martie, in deplasare, contra cele mai slab cotate echipe din grupa I. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Gheorghe Popescu (55 de ani), președintele celor de la Farul, a analizat grupa naționalei Romaniei din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Romania face parte din grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraPrimele doua echipe din fiecare grupa se califica…

